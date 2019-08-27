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Büyükşehir Belediyesi geleceğin sanatçılarına konservatuar kapılarını açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2019-2020 yeni dönem kayıtları 2 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

27 Ağustos 2019 Salı 12:20
Büyükşehir Belediyesi geleceğin sanatçılarına konservatuar kapılarını açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2019-2020 yeni dönem kayıtları 2 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının 2019-2020 yeni eğitim dönemi kayıtları 2 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 15 ayrı enstrüman dalında kurs veren bunun yanında 4 ayrı korosu bulunan konservatuar geleceğin sanatçılarına kapılarını açıyor. Geçtiğimiz yıl kayıtlı bin 150 öğrenci ile rekor kıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında birçok enstrüman dalında kurs verilirken, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu bulunuyor.



"Geleceğin sanatçıları yetişiyor"


Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının şehir açısından çok önemli bir ihtiyacı giderdiğini söyleyen Başkan Osman Zolan, konservatuarın genç yeteneklerin keşfedilip geleceğin sanatçılarının açığa çıkmasında büyük rol oynadığına tanıklık ettiklerini belirterek, "Denizlimizi sanatla, kültürle iç içe yaşatmaya ve geleceğe güzellikler taşımaya gayret edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:20
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