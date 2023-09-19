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Yerel Büyükşehir Belediyesi, 17 kırsal mahallede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Yerel

Büyükşehir Belediyesi, 17 kırsal mahallede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2023-09-19 13:50:00 -
Büyükşehir Belediyesi, 17 kırsal mahallede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları yürütüyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yapıyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, Sur Delidere,Yabacı, Kavşan Mahalle yolu 2. kat sathi kaplama asfalt yapım işlerinde 12.5 kilometreyi tamamladı.

Kocaköy Eyüpler, Çakmak grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt yapım işlerinde ise 9 kilometre bitirildi.

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