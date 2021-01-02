Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Gaziantep FK'ye 90+5 şoku! Mücadele 1-1 sona erdi
Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle yıkıldı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken kırmızı-siyahlı ekip yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.
Süper Lig'in 16. haftasında sezonun flaş ekibi Gaziantep FK, BB Erzurumspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Kırmızı-siyahlı ekip yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 69. dakikada Kenan Özer'in asistinde Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'la öne geçti.
90+5'te VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı Emrah Başsan gole çevirdi ve maçın skorunu ilan etti: 1-1.
Sumudica sarı kart gördü
Bu sonuçla Gaziantep temsilcisi puanını 28'e; Dadaşlar ise 13'e yükseltti.
Maçtan sonra hakemlere itirazını sürdüren Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Sumudica sarı kart gördü.
İlk 11'ler:
BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan Kanak, Leo, Adolphe, Obertan, Novikovas, Emrah Başsan, Donald, Osman Çelik, C. Ahmet Alkılıç, Gomes
Gaziantep FK : Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Vetrih, Muhammed, Mirallas, Dicko