Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durdu.
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, yarınki karşılaşma için hava yolu ile Konya'ya gitti.