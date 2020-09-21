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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:22:38 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştiren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmanda futbolcular ve teknik ekip, 21 yaşına giren Mahamadou Ba'nın doğum gününü pasta keserek kutladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.


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