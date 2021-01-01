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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:11:43 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gaziantep FK maçı, Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.


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