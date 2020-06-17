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Aktüel

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi’ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:03:13 -
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi’ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyarette, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ile birlikte askerlerle öğle yemeği yedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nı ziyaretinde Tuğgeneral Ercan Teke ve askerler karşıladı. Garnizon Komutanı Ercan Teke ile birlikte 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi yemekhanesine giden Başkan Büyükkılıç, askerle birlikte öğle yemeğini yedi. Tepsiyi alıp sıraya giren ve kendi yemeğini alan Başkan Büyükkılıç, sosyal mesafe kurallarına göre askerlerle birlikte aynı masada oturu. Askerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Rabbim Pençe Harekatı’nda kahramanca mücadele eden askerlerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun” dedi.


Başkan Büyükkılıç, yemeğin ardından Kayseri 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi’ni, aynı zamanda merkezin de komutanı olan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Teke ile birlikte gezdi.

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