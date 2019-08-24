0553 313 94 23

Büyükşehir Basketbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2019-2020 sezonunda mücadele edeceği Süper Lig maçları için sezon çalışmalarına başladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:00
Büyükşehir Basketbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2019-2020 sezonunda mücadele edeceği Süper Lig maçları için sezon çalışmalarına başladı.


Türkiye’nin en büyük 3 takımının yer aldığı Süper Ligde mücadele edecek olan Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sezon çalışmalarına başladı. 14 takımın yer aldığı Süper Ligde mücadele edecek olan Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın hedefi bu yılda başarı ile Süper Ligde tamamlamak. 12 sporcunun yer aldığı takım antrenörü Serdar Yıldırım, zorlu bir ligde yer aldıklarını ama başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.



"Başkan Beyazgül gençlerimize çok destek veriyor"


Süper Ligde Şanlıurfa’yı temsil etmekten gurur duyduklarının belirten antrenör Serdar Yıldırım, "2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Sezonu fikstürü geçen hafta çekildi. 26 Eylül de başlayacak olan ligin hazırlıklarına Büyükşehir Belediyesi olarak başlamış durumdayız. Haftada 4 antrenman yaparak sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Geçen sezondaki başarımızı bu sezonda göstermek hedefindeyiz. Zorlu bir ligde yer alıyoruz. Dünyanın en iyi liglerinden biri olan Türkiye Süper Ligi’nde yer alıyoruz. Bu ligde Şanlıurfa’yı temsil etmek bizim için gurur verici. 14 başarılı takımın yer aldığı ligde başarı sağlamak oldukça zor. Ama biz sporcularımıza güveniyoruz. Çıtamızı orta sıralara getirme hedefindeyiz. 12 sporcudan 10 sporcumuz bizim kendi alt yapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımız. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün desteği neticesinde gençlerimiz hak ettikleri değeri alarak sezonu tamamlayacaklardır" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu Akdeniz’de Türkiye yokmuş, eline dilini dursun”
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu..
    2. Tatil cennetinden 4,5 ton çöp çıktı
    3. Günlerdir HDP binası önünde eylem..
    4. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    5. Arguvanlı muhtarlara yeni kimlik..
    6. Müzenin ziyaretçilerine çömlekçiliği..
    7. İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Quaresma'dan ayrılık mesajı:..
    9. Galatasaray'a yeni forma sponsoru
    10. Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye..
    11. Beden eğitimi öğretmeninin kırsal..
    12. Engelliler denize açıldı
    13. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    14. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    15. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    16. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    17. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    18. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    19. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    20. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    21. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    22. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    23. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    24. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    25. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    26. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    27. Quaresma'dan açıklama
    28. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    29. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    30. Bıyık düşmanı dönek Ertuğrul! Yıllar..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı