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Büyükşehir alarma geçti! 1 ay yetecek su kaldı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre; Yuvacık Barajı'nda, Kocaeli'ye yaklaşık 1 ay yetecek miktarda su kaldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:04
Büyükşehir alarma geçti! 1 ay yetecek su kaldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 18 oranına düştü.

1 ay yetecek miktarda su kaldı

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 9 milyon 270 bin metreküpe düştü. Yaz aylarında dahi su düzeyinin daha yüksek olduğu Yuvacık Barajı'nda, Kocaeli'ye yaklaşık 1 ay yetecek miktarda su kaldığı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:04
  1. Kocaeli
  2. Yuvacık Barajı
  3. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi

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