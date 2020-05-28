  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Alanya’da iki pazar yerinde vatandaşa maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:03:39 -
Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Alanya’da iki pazar yerinde vatandaşa maske dağıttı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımı, toplum sağlığına yönelik dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, salgınla mücadelede önemli yer tutan maske dağıtımını da sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Alanya’da Mahmutlar, Avsallar, Oba ve Tosmur mahalle pazarlarında vatandaşa ücretsiz maske dağıtılmıştı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez de Alanya’nın Sugözü ve Konaklı mahallelerinde kurulan semt pazarları girişinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Her iki pazarda vatandaşlara 2 bin adet maske dağıtıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı