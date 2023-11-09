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Sosyal Medya Büyükler ders alsın! Aldığı cipsin İsrail malı olduğunu öğrenen çocuk bakın ne yaptı?
Sosyal Medya

Büyükler ders alsın! Aldığı cipsin İsrail malı olduğunu öğrenen çocuk bakın ne yaptı?

Yeniakit Publisher
2023-11-09 13:07:00 - 2023-11-09 13:08:32

Rize'de marketten aldığı cipsin İsrail malı olduğunu öğrenen küçük çocuk, ürünü iade ederek; “İsrail malıymış, unuttuk değiştirebilir miyim?” diye sordu…

Rize'de marketten aldığı cipsin İsrail malı olduğunu öğrenen küçük çocuk, ürünü iade ederek;

 “İsrail malıymış, unuttuk değiştirebilir miyim?” diye sordu…

Rize’de bir marketten aldığı cipsin İsrail malı olduğunu sonradan fark eden bir çocuk. Geri getirerek cipsi iade etti. “İsrail malıymış, unuttuk” diyen çocuğun cipsi değiştirmesi büyüklere ders olacak nitelikte…

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