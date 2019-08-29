Büyükkılıç: "Gönül kazanmak, dua almak için çalışıyoruz"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve Kadın Kolları yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç da yer aldı. Başkan Büyükkılıç, ziyarette tüm kadınlara fedakarlıkları nedeniyle teşekkür etti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve Kadın Kolları üyelerini eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başta eşi olmak üzere tüm kadınlara fedakarlıkları nedeniyle teşekkürlerini ifade etti. Her zaman halkla iç içe olduğunu ve vatandaşların da kendilerinden birisi olarak gördüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu güvene layık olmaya çalıştıklarını, vatandaşların gönlünü ve duasını almak için gayret ettiklerini söyledi.

“BAŞKANIMIZ 7/24 ÇALIŞIYOR”

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de Başkan Büyükkılıç’ın 7 gün 24 saat çalıştığını dile getirerek, “Allah gücünüze güç katsın. Tüm vatandaşların sizlere gösterdiği güvene şahidiz. Herkesin gönlüne girmişsiniz ve herkesin gönlünde taht kurmuşsunuz. Sizler de iyi ki varsınız ve Kayseri’nin değerine değer katacaksınız” diye konuştu.

Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Başkan Memduh Büyükkılıç’a bayrağımızın yıldızını simgeleyen anlamlı bir hediye, eşi Necmiye Büyükkılıç’a ise çiçek takdim etti. Ziyarete bazı kadın kolları yöneticileri çocuklarıyla birlikte geldi. Başkan Büyükkılıç ve eşi çocuklarla yakından ilgilendi.