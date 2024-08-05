Büyükerşen’in veliahtı CHP’li belediye başkanı Instagram’ı savundu

Vatandaşlar tarafından çok sayıda eleştiri alan paylaşıma son olarak AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da tepki gösterdi. Hatipoğlu, “Bizim başkanımız da uluslararası güçte bir Yahudi emperyalinin dijital platformunu savunurken, kendisinin de şehrindeki muhaliflerinin suyunu kesmediğini öne atıyor. Vallahi pes” ifadelerine yer verdi. Albayrak ise şunları kaydetti: “Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi?” Bu nasıl bir tabirdir? Ayşe Ünlüce hanımefendiye Instagram vb. ülke gündemindeki konularla ilgilenmek yerine belediyede çalışan 3000 emekçi kardeşimizin talepleriyle ilgilenmesini tavsiye ediyoruz. Seçim öncesi herkese mavi boncuk dağıtıp, seçim bittiğinde; görmedim, duymadım, bilmiyorum moduna girilmemelidir.”