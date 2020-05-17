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Dünya

Büyükelçilikte sapkınların paçavrasının göndere çekilmesi krize neden oldu! "O bayrağı indirin ve özür dileyin"

Irak'ta ilk defa Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği tarafından, büyükelçilik binasında sapkın LGBT paçavrasını göndere çekildi. Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşar Haddad, resmi bir kurum tarafından eşcinsel sapkınların paçavrasının göndere çekilmesine sert tepki gösterip eylemi kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:02:00 -
Büyükelçilikte sapkınların paçavrasının göndere çekilmesi krize neden oldu! "O bayrağı indirin ve özür dileyin"

Sapkınlık propagandası yapan AB'nin Irak Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından eşcinsel sapkınların paçavrasının göndere çekildiği fotoğrafla birlikte, "Kanada ve İngiltere'nin Irak büyükelçilikleriyle birlikte 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü ve LGBT farkındalığı için bayrağı göndere çekiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sert tepki geldi: Dini değerlerimizin kırmızı çizgisi ihlal edildi

Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşar Haddad, resmi bir kurum tarafından eşcinsel paçavrasının göndere çekilmesine sert tepki gösterip eylemi kınadı.

Haddad, yaptığı yazılı açıklamada, bayrağın dikilmesini sorumsuz ve gayriresmi bir şekilde tanımlayarak, bu davranışla Irak'ın dini ve toplumsal değerlerine ilişkin kırmızı çizgilerin ihlal edildiğini kaydetti.

'Özür dileyin' çağrısı

Söz konusu bayrak eylemiyle Bağdat halkının hislerinin incitildiğine dikkati çeken Haddad, "En kısa zamanda o bayrağın aşağı indirilmesi, özür dilenmesi ve bir daha yaşanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haddad, "Ülkemizde LGBT bayrağının göndere çekilmesine izin vermiyoruz. Irak Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar olayın takibinde kalmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

ihsan

bu yapilan AB nin ...ligidir. islama ve musluman topluma acilan savasya siyonist soros destekli yeni cephe acma saldirisidir
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