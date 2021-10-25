Büyükelçiler gibi CHP'nin 'monşer'i de tükürdüğünü yaladı! İtiraf etmek zorunda kaldı

Aralarında ABD, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu Türkiye’deki 10 Batılı ülke büyükelçiliği, diplomasi tarihine geçecek bir skandala imza atmış; kendilerini sömürge valisi gibi görerek, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala’nın ‘derhal’ serbest bırakılmasını istemişti.

Elçilere sahip çıkmıştı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, bu gelişmenin ardından, "Kimse Türkiye’nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!" diyerek elçilere sahip çıkmıştı.

Sırayla geri adım attılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala’nın bırakılması için bildiri hazırlayan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini açıklaması sonrası, gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildiği anlarda büyükelçilikler birer birer geri adım attı.

"Diplomatik kurallara uyacağız"

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.

Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti. Açıklamada yer alan maddeler, diplomatlara bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

Çeviköz de "U" dönüşü yaptı: Diplomatik başarı

Mavi Vatan, S-400 açıklamalarıyla Türkiye’nin dış politikalarını eleştiren açıklamalara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, bildirici büyükelçilerin geri adımı sonrası anında ağız değilikliğine giderek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından tweet atan Çeviköz, "On Büyükelçinin 'persona non grata" ilan edilmesi gibi bir hatanın önüne geçilmesine yönelik çabaların sonuç verdiği anlaşılıyor. Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü." ifadelerini kullandı.

Büyükelçiler skandal bildiriyi ilk yayımladıklarında bunu savunanan Çeviköz, geri adım atmalarını "diplomatik başarı" şeklinde yorumladıktan sonra bu durumdan kendine de pay çıkararak sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çözüme emek veren ve sonuca yardımcı olan Dışişleri Bakanlığımızın mensubu olmakla gurur duyuyorum"