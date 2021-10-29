  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Büyükelçi resti kimyalarını bozdu! Batı’nın kuyruk acısı dinmiyor
Ekonomi

Büyükelçi resti kimyalarını bozdu! Batı’nın kuyruk acısı dinmiyor

Bloomberg yazarı Bobby Ghosh, “Erdoğan Türkiye'yi derin bir siyasi ve ekonomik krize sürüklüyor” başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı’nın 10 büyükelçiye yönelik resti sonrası Batı dünyasının yaşadığı kuyruk acısının hâlâ dinmediğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 11:59:00 -
Büyükelçi resti kimyalarını bozdu! Batı’nın kuyruk acısı dinmiyor

 MÜNÜBE YILMAZ 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçiye yönelik resti sonrası Batı dünyasının yaşadığı kuyruk acısı hâlâ dinmedi. Bloomberg yazarı Bobby Ghosh, “Erdoğan Türkiye'yi derin bir siyasi ve ekonomik krize sürüklüyor” başlıklı yazısında, büyükelçi krizinin sebebinin dikkatleri dalgalanan kurdan uzaklaştırmak olduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı’nın popülaritesinin azaldığını iddia edip, Erdoğan’ın bu durumu tersine çevirmek için elçileri sınır dışı etme kararı aldığını ileri süren küstah yazar, “Son günlerde yaşananlar, ekonomik ve jeopolitik çalkantıları atlatmak için istikrarlı bir ele ihtiyacı olan Türkiye için tehlikeli” diyerek aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi. 

“Suriye’ye operasyon yapılmasın” mesajı

Türkiye’de iş yapan yatırımcıların daha fazla çalkantıya hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydederek kriz tellallığına soyunan Bobby Ghosh, “Yabancı firmalar, Erdoğan’ın Suriye'de yeni bir askeri operasyona başlamasından çekiniyor” sözleriyle de “Suriye’ye operasyon yapılmasın” mesajı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Çelik: CHP'de bir kırılma oldu
Siyaset

Ömer Çelik: CHP'de bir kırılma oldu

Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu veren CHP'ye tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Geçmişte PYD/PKK Türkiye'ye niye saldırsın ki d..
İftiracılar sus-pus oldu! Hani AKM’nin yerine AVM dikilecekti?
Gündem

İftiracılar sus-pus oldu! Hani AKM’nin yerine AVM dikilecekti?

Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açılacak olması, akıllara yıllarca “AKM’nin yerine AVM dikilec..
İslam Memiş'ten tarihi uyarı: Kritik bir süreç geliyor! Allah'ın imtihanı bu
Ekonomi

İslam Memiş'ten tarihi uyarı: Kritik bir süreç geliyor! Allah'ın imtihanı bu

Ünlü ekonomist İslam Memiş ekonomide kritik bir sürece girildiğini belirterek, kritik bir süreçten geçileceğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay