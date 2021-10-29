Büyükelçi resti kimyalarını bozdu! Batı’nın kuyruk acısı dinmiyor

MÜNÜBE YILMAZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçiye yönelik resti sonrası Batı dünyasının yaşadığı kuyruk acısı hâlâ dinmedi. Bloomberg yazarı Bobby Ghosh, “Erdoğan Türkiye'yi derin bir siyasi ve ekonomik krize sürüklüyor” başlıklı yazısında, büyükelçi krizinin sebebinin dikkatleri dalgalanan kurdan uzaklaştırmak olduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı’nın popülaritesinin azaldığını iddia edip, Erdoğan’ın bu durumu tersine çevirmek için elçileri sınır dışı etme kararı aldığını ileri süren küstah yazar, “Son günlerde yaşananlar, ekonomik ve jeopolitik çalkantıları atlatmak için istikrarlı bir ele ihtiyacı olan Türkiye için tehlikeli” diyerek aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi.

“Suriye’ye operasyon yapılmasın” mesajı

Türkiye’de iş yapan yatırımcıların daha fazla çalkantıya hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydederek kriz tellallığına soyunan Bobby Ghosh, “Yabancı firmalar, Erdoğan’ın Suriye'de yeni bir askeri operasyona başlamasından çekiniyor” sözleriyle de “Suriye’ye operasyon yapılmasın” mesajı verdi.