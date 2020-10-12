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Aktüel Büyükelçi Erciyes, bölgedeki yasa dışı tüm adımların arkasında Yunanistan olduğunu söyledi
Aktüel

Büyükelçi Erciyes, bölgedeki yasa dışı tüm adımların arkasında Yunanistan olduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:40:54 -
Büyükelçi Erciyes, bölgedeki yasa dışı tüm adımların arkasında Yunanistan olduğunu söyledi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, "Bölgemizdeki adaletsiz, yasa dışı ve hukuka aykırı tüm hareketlerin arkasında Yunanistan var." ifadesini kullandı.

Erciyes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Azerbaycan'daki Ermenistan işgaline, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e, Suriye rejimine destek verdiğini ve Sevilla haritasını savunduğunu hatırlattı.

Sevilla haritasını "Yunanistan'ın maksimalist deniz sınırları iddiasını gösteren harita." şeklinde nitelendiren Erciyes, "Bölgemizdeki adaletsiz, yasa dışı ve hukuka aykırı tüm hareketlerin arkasında Yunanistan var." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın tüm bu sorunları ortaya çıkaran bir koalisyonun üyesi olarak hiçbir çözümün parçası olamayacağına dikkati çeken Erciyes, şöyle devam etti:

"Yunanistan 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlaşıyla hareket ettikçe başarısız olacak, barışı ve bölgedeki istikrarı tehdit edecektir."

Erciyes paylaşımına Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı da etiketledi.


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