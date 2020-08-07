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Aktüel

Büyükçekmece'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:30:13 -
Büyükçekmece'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinden Ankara istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KZ 0730 plakalı otomobil, aynı yolda seyreden kamyonete, kamyonet de 34 BEN 899 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada 34 KZ 0730 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.










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