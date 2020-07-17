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Aktüel

Büyükçekmece'de yol kenarında erkek cesedi bulunması

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:26:05 -
Büyükçekmece'de yol kenarında erkek cesedi bulunması

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, TEM Otoyolu kenarında 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Kuzey Yol Beylik Çayırı Viyadüğü civarındaki çamlık alanda, 8 ayrı naylon poşet içerisinde parçalanmış halde bir erkek ceset bulunmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Alparslan A, eşi Nubar A. ve 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Alparslan A'nın ifadesinde cinayeti itiraf ederek, olay günü eşi ile tartışıp evden ayrıldığını, saat 01.00 sıralarında tekrar eve geldiğinde eşi ve Süleyman Akbaba'yı uygunsuz vaziyette gördüğünü, eşini komşuya gönderdikten sonra Akbaba'yı bıçakladığını, cesedini çöp poşetlerine doldurup araca yüklediğini söylediği öğrenildi.



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