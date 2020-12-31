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Yerel Büyükçekmece'de iş merkezinde yangın
Yerel

Büyükçekmece'de iş merkezinde yangın

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:55:00 -
Büyükçekmece'de iş merkezinde yangın

Alınan bilgiye göre, Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki 8 katlı bir iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıya çıkan iş merkezi çalışanları, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayda yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

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