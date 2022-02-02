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Yaşam Büyükçekmece'de hareketli dakikalar! Polis helikopter destekli arama yaptı
Yaşam

Büyükçekmece'de hareketli dakikalar! Polis helikopter destekli arama yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı boş bir arazide helikopter destekli bir arama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 00:20:00 - 2022-02-02 00:28:40

Büyükçekmece’de akşam saatlerinde boş bir arazide helikopter destekli bir arama yapıldı. Aramanın detayları bilinmezken, polis ekipleri tarafından söz konusu boş arazide geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Helikopter destekli arama yapıldı

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Şehit Celal Madendere Caddesi ve Yücedağı Caddesi kesişiminde bulunan boş bir arazide polis ekipleri helikopter destekli arama yaptı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı

Aramanın ilk anlarında iş makinelerinin ve ambulansın hazır bulunduğu öğrenildi. Aramanın detayları bilinmezken, arazinin çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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