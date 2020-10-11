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Aktüel Büyükçekmece'de bir kadın cesedi bulundu
Aktüel

Büyükçekmece'de bir kadın cesedi bulundu

Kadının ayrı yaşadığı eşi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:05:24 -
Büyükçekmece'de bir kadın cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de bir kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çatalca'da yaşayan 28 yaşındaki Gül G'nin ailesi, 8 Ekim'de kızlarından haber alamadıklarını belirterek polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Gül G'nin bir süredir ayrı yaşadığı eşi F. G'nin (39) ifadesine başvurdu.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, Gül G'nin en son F.G'nin aracına bindiğini belirlemesi üzerine şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda eşini Büçükçekmece'de göl kenarına bıraktığını söylemesinin ardından ekipler, göl kenarındaki metruk bir yapıda kadının cesedine rastladı.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buradan ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Gül G'nin cenazesi, daha sona Çatalca Kabakça Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlı F.G. daha sonra adliyeye sevk edildi.

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