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Yerel Büyükçekmece sahilinde panik dolu anlar! 5 yaşındaki çocuk kayboldu
Yerel

Büyükçekmece sahilinde panik dolu anlar! 5 yaşındaki çocuk kayboldu

Yeniakit Publisher
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Büyükçekmece sahilinde panik dolu anlar! 5 yaşındaki çocuk kayboldu

İstanbul Büyükçekmece’de ailesiyle sahile giden 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde ailesiyle vakit geçiren 5 yaşındaki çocuğun kaybolması sahilde paniğe yol açtı.

 

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Merkez Mahallesi Kanal Sokak’ta sahilde yaşandı. Ailesiyle birlikte sahile giden 5 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı. Denizde ve sahil çevresinde aranan çocuk kumsalda bulundu. Büyük panik yaşayan aile, çocuklarının bulunmasıyla derin bir nefes aldı. Denizde yapılan arama çalışmaları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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