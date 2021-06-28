Marmara Denizi’nde müsilaj temizliği sürerken Büyükçekmece Gölü’nden kirlilik ve balık ölümleri haberleri geldi. Peki, Büyükçekmece Gölü’nde kirlilik neden oldu?

Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin sebebi ne? Büyük Çekmece Gölü'nde müsilaj mı var?

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, medyada yer bulan görüntüler üzerine gölde bazı incelemelerde bulundu. Laboratuvarda detaylı şekilde incelemek üzere göl suyundan ve kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı.

Numunelerin incelenmesinin ardından kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu göldeki kirliliğin kaynağı ve nedeni tespit edilebilecek.