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Büyükçekmece Belediyesi okula destek ve sınava hazırlık kursları başlıyor

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi kapsamında hizmet veren “Ücretsiz Okula Destek ve Sınava Hazırlık Kursları” başlıyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:41
Büyükçekmece Belediyesi okula destek ve sınava hazırlık kursları başlıyor

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi kapsamında hizmet veren “Ücretsiz Okula Destek ve Sınava Hazırlık Kursları” başlıyor.


4, 5, 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz okul desteği ve sınava hazırlık kursları eğitimi veren Büyükçekmece Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü hizmete bu yıl da tüm devam ediyor. Binlerce öğrenciyi hem sınava hazırlayan hem de eğitim hayatlarına katkı sağlayan Halk Akademisi, 4-5-6 ve 7.sınıflara Türkçe - Matematik, 8. sınıflara ise tüm derslerden eğitim veriyor.2019-2020 eğitim ve öğretim yılına hazırlanan öğrenciler, okulda anlamadıkları veya pekiştirmek istedikleri konuları kendi branşlarında uzman Halk Akademisi öğretmenleriyle birlikte çalışıyor.



“Eğitime katkıda bulunmak beni mutlu ediyor”


Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Eğitime son derece önem veriyoruz. Öğrencilerimize yıllardır ücretsiz eğitim veriyoruz. Kurslarımızın özellikle sınav dönemlerinde büyük etkisi oluyor. Binlerce çocuğumuzu eğitim merkezlerinde geleceğe hazırlıyoruz. Özellikle Lise Giriş Sınavlarına hazırlanan çocuklarımız için kurslarımızın büyük faydası var. Eğitime katkıda bulunmak beni mutlu ediyor. Sınava girecek tüm çocuklarıma başarılar diliyorum. Ülkemizin aydınlık ve genç nesillere ihtiyacı var” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:41
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