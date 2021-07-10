Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021 Kurban bayramı'na günler kala binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. İslam âlemi açısından oldukça değerli olan bu tarihte kurban kesme ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bu yıl için kurbanlık fiyatları araştırmasına çıktı.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. İstanbul Kemerburgaz’da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı.

Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.

Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.

Kemerburgaz’da bulunan kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, “Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı yaklaşık 1 ay öncesinden hizmete girdik. 600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı. Kurbanlarını erken alan vatandaşlarımız bayramın ilk gününe burada kestirebilmelerine olanak oluyor. Kesim dahil 600 kilo civarında büyükbaş hayvanlarımız 24 bin TL civarında satılıyor. Bu sene geçen seneye oranla maliyetlerin yükselmesi ile birlikte kurban fiyatlarında bir miktar artış bulunuyor. Küçükbaş hayvanlarda kesim dahil bin 800 TL den başlayıp 4 bin 500 TL fiyatına kadar çıkabiliyor” dedi.