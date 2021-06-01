Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca Müslüman kurban kesmek için plan yapmaya başladı. Kurban fiyatları araştırılıyor. Kurban fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar?

19 Temmuz Pazartesi, Kurban Bayramı arefesine denk gelmektedir. 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayıp 23 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecek olan Kurban Bayramı 4 gün sürecektir. Temmuz ayında kutlanacak olan, Müslümanlarca kutsal kabul edilen Kurban Bayramı'ndan 3 hafta önce kurbanlıkların pazara gelmesi tahmin ediliyor.

Büyükbaşlarda 28 ile 35 lira arası, küçükbaşlarda ise 28 ile 33 lira arasında olmak üzere canlı kurbanlık kilogram fiyatı değişiklik gösterecek. Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında pazara sunulması bekleniyor. Büyükbaş hayvanlarda ise hesap, kilo başına yapılacak.

Yapılan tahminlere göre 30 kiloluk et, yani 60 kilo canlı hayvan için 800- 2 bin TL arası pay ödenecek.

Bursa'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasalarda hareketlilik başlarken, bu yıl kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor.

Öte yandan, pandemi dolayısıyla hayvan yeminde, bakımında görülen fiyat artışının satışlara da yansıyacağı ifade ediliyor. Ancak kesimi kendisi yapacak vatandaşların söz konusu fiyat artışından fazla etkilenmeyeceği söyleniyor.