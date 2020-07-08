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Büyükbaş hayvanların öldüğü mera kapatıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümünün gerçekleştiği merayı kapama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 01:52:00 -
Büyükbaş hayvanların öldüğü mera kapatıldı

Akyazı Topağaç Mahallesi'nde birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümü sonrasında mahallenin ortak kullandığı mera, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

Mahallede dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ölen hayvanlardan alınam örnekler hastalık tespiti için İstanbul Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilirken, yaşanan ölümler nedeniyle mahalledeki diğer hayvanlardan da örnek alınmaya başlandı.

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