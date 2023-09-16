Büyükbaş Hayvanlarda Şap aşısı yapılmaya başlandı

Ekipler, Bakanlık tarafından yürütülen "2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü" kapsamında şap hastalığına karşı sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda 2 kez hayvanlara aşılama yapıyor.

Şap hastalığının hayvanlarda verim düşüklüğüne sebep olması nedeniyle 330 bin büyükbaş hayvanda önlemek için sahada olan ekipler,

hayvanlarda kimlikleme çalışması yaparak hayvan hareketlerinin devamlılığını sağlıyor.