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Yerel Büyükbaş Hayvanlarda Şap aşısı yapılmaya başlandı
Yerel

Büyükbaş Hayvanlarda Şap aşısı yapılmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 11:09:00 -
Büyükbaş Hayvanlarda Şap aşısı yapılmaya başlandı

Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sonbahar şap aşılama programı kapsamında il genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanmasına başladı.

Ekipler, Bakanlık tarafından yürütülen "2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü" kapsamında şap hastalığına karşı sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda 2 kez hayvanlara aşılama yapıyor.

Şap hastalığının hayvanlarda verim düşüklüğüne sebep olması nedeniyle 330 bin büyükbaş hayvanda önlemek için sahada olan ekipler,

hayvanlarda kimlikleme çalışması yaparak hayvan hareketlerinin devamlılığını sağlıyor.

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