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Ekonomi Büyük zam geliyor! Hepsinin fiyatı değişecek! 1 Ekim'den itibaren geçerli
Ekonomi

Büyük zam geliyor! Hepsinin fiyatı değişecek! 1 Ekim'den itibaren geçerli

İnternet tarifelerine zam geliyor. Türk Telekom, 1 Ekim itibarıyla internet tarifeleri ve modem ücretlerine zam yapacağını duyurdu. Buna göre 100 MBPS internet 194 TL'den 264 TL'ye yükselecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 12:04:00 -
Büyük zam geliyor! Hepsinin fiyatı değişecek! 1 Ekim'den itibaren geçerli

Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcılarından Türk Telekom, internet tarifelerine zam yapmaya hazırlanıyor. Sputniknews'te yer alan habere göre yüzde 35 ila 55 oranları arasındaki zamlı fiyatlar, 1 Ekimden itibaren geçerli olacak.

Zamla birlikte tarife fiyatları şöyle:
24 MBPS internet 139 TL'den 209 TL'ye yükselecek.
34 MBPS internet 154 TL'den 224 TL'ye yükselecek.
50 MBPS internet 169 TL'den 239 TL'ye yükselecek.
100 MBPS internet ise 194 TL'den 264 TL'ye yükselecek.

Ayrıca internet tarifeleriyle birlikte modem ücretlerine de zam yapılacak. Güncel fiyatı 20 TL olan modem ücreti 45 TL'ye yükselecek.

 

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Yorumlar

Hakan

Bu ahlaksız 6 li masa dağılmali yoksa zamlar durmaz:)))))

Sonuna kadar Erdoğan

Katar katar dediniz adamlar telekomdan çıktı gitti tivibuya halk TV girdi internete zamlar bitmek bitmiyor. Siz istediniz böyle olmasini . Katarlilar varken böyle olmuyordu. Alın size katarsiz Türk Telekom.
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