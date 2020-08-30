Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Bingöl ve Batman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta ilk törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunumu yapıldı. Valilik ve belediye çelenkleri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Münir Karaloğlu tarafından sunuldu.

Vali Karaloğlu, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

- Siirt

Siirt'te kutlamalar Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Garnizon Komutanlığındaki şehitlik ziyaret edildi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi ve mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, şehitlikte kendisine asker selamı veren 2 çocukla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlamalara Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Bingöl

Hükümet Konağı Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu törende İstihbarat Binbaşı Ahmet Erbey, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Erbey, konuşmasında, Türk Kurtuluş Savaşı'nda, Yunan ordularına son darbeyi vuran, tarihe en büyük kesin sonuçlu zafer olarak geçen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98’inci yıl dönümünü kutlamak için toplandıklarını hatırlattı.

Bu zaferin Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olarak demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna zemin hazırlamış ve bu zaferle eşsiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı özgürlük ateşinin yalnızca Türklerin değil dünyadaki ezilmiş bütün ulusların da hürriyet meşalesi olduğunu aktaran Erbey, "Bu nedenle bu bayram, Ulu Önder Atatürk’ün yaktığı özgürlük ateşinden esinlenen hürriyet aşığı tüm ulusların da bayramıdır. Bu zafer bir milletin kaderini değiştiren ve dünya tarih sayfalarına geçmiş ender bir zaferdir." dedi.

Törene, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Kıdemli Albay Ercan Aygündüz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve diğer yetkililer katıldı.



- Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajının okunduğu anma töreninin ardından tören son buldu.

Törene, Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.