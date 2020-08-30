Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

TRABZON (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt’ta düzenlenen törenlerle kutlandı.



Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cem Karoğlu, kamu kurum müdürleri, güvenlik güçleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Öte yandan Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra Sülüklü Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaretlerinde, dua edip, karanfil bıraktı.

- Ordu

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören, Vali Tuncay Sonel ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan'ın anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katıldığı törene, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, kamu kurum müdürleri, güvenlik güçleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de Valilik önünde düzenlenen tören, Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajının okunmasının ardından sona erdi.





- Bayburt

Bayburt'ta Saray Bahçesi'nde düzenlenen tören Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajının okunmasının ardından sona erdi.

- Artvin

Artvin'de valilik önünde gerçekleştirilen tören, Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran'ın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Teğmen Ramazan Özkaya yaptı.

Özkaya, 30 Ağustos'un, 98 yıl önce bugün, Türk milletinin kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına karşı var oluş mücadelesinin sonucunda kazanılan eşine az rastlanır bir zafer olduğunu söyledi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, bazı kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan kaldı.

Vali Doruk, program sonrasında törene katılan gaziler ile sohbet etti.



- Rize



Rize'de Valilik önünde düzenlenen tören, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajının okunmasıyla sona erdi.

Törende yeni tıp koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edildi.