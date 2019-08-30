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Büyük Zafer’in 97’nci yıl dönümü çoşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Burdur’da törenlerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:30
Büyük Zafer’in 97’nci yıl dönümü çoşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Burdur’da törenlerle kutlandı. Burdur Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burdur ValisiHasan Şıldak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Valilikte bayram tebriklerini kabul etti.Daha sonra Vali Şıldak, Ercengiz ve Baburşah, aracın üzerinden halkı selamladı. Cumhuriyet Meydanındadevam eden Büyük zaferin 97.yılı kutlamaları Burdur Osmanlı Mehter Takımı’nın gösterisi, askerlerin, öğrencilerin ve zırhlı askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:30
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