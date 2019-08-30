Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev:- "Bugün, Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunun teyit edildiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle neticelendiği büyük zaferin yıl dönümüdür"

BAKÜ (AA) - Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bugünün, Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunun teyit edildiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle neticelendiği büyük zaferin yıl dönümü olduğunu belirten Amreyem, mesajında şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin Zafer Günü'nü gönülden kutluyor, Ulu Önderi ve Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ve gazilerini saygıyla anıyorum. Bu vesileyle tüm Türk dünyasına birlik, beraberlik ve aydınlık bir gelecek diliyorum."



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