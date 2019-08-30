Büyük zaferin 97. yılını deniz dibinde kutladılar Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yedi dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yedi dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünü denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.

Fethiye Doğadayız Dalış Merkezi üyesi 7 dalgıç, sabah saatlerinde Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Yaklaşık 5 metrede gerçekleştirilen dalışta dalgıçlar Türk bayrağı açtı. Dalgıçlardan bir tanesi "Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz taşıdı. Dalgıçların gösteri sırasında balıklarla güzel görüntü oluşturdu.

Dalış eğitmeni Önder Diktaş, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı için su altında kutlama yaptıklarını söyledi. Su altına indirdikleri 4 bayrakla tören düzenlediklerini anlatan Diktaş, “Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu gibi farklı etkinliklerle dalış turizmine de katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

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