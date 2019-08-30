Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - Büyük Zafer’in 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Maltepe sahilinde buluşan 100 klasik otomobil, Dolmabahçe Sarayı'na gitti.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) organizasyonunda dernek üyeleri klasik arabaları ile Maltepe sahilinde buluştu. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği klasik otomobiller Türk bayrakları ile süslendi.

İKOD Başkanı Serkan Okay, yaklaşık 100 klasik araç ile bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, dernek olarak ulusal bayram kutlamalarını, milli birlik ve beraberlik günlerini çok önemsediklerini söyledi.

Dernek üyeleri daha sonra araçlarıyla hareket ederek Bağdat Caddesi'ne, oradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Dolmabahçe Sarayı'na gitti.

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelen vatandaşlar ve yabancı turistler, dernek üyelerinin otoparka araçlarını park ettikleri sırada otomobillere yoğun ilgi gösterdi.

Park halindeki klasik otomobiller arasında dolaşan vatandaşlar, otomobillerle fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Dolmabahçe Sarayı'na gelen dernek üyeleri, burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak kutlamalarını sonlandırdı.