Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü TCG Yıldırım fırkateyni Antalya'nın Alanya ilçesinde ziyarete açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesine gelen TCG Yıldırım F 243 Fırkateyni Alanya Limanı'na demir attı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen gemi, Alanya Limanı'na demir atarak ziyarete açıldı. Şehit yakınlarının da gezdiği gemiye halk yoğun ilgi gösterdi. Gemi ilçedeki yabancı turistlerin de ilgisini çekti. TCG Yıldırım F 243 Fırkateyni saat 17.00'ye kadar ziyarete açık kalacak.



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