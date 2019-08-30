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Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibinde Türk bayrağı açıldı

30 Ağustos 2019 Cuma 11:16
Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle denize dalan dalgıçlar, Türk bayrağı açtı.

İlçedeki bir dalış merkezinden 7 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Yaklaşık 5 metre derinlikte gerçekleştirilen etkinlikte, Türk bayrağı açıldı. Bir dalgıç ise "Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" yazılı döviz taşıdı. Dalgıçların gösterisi sırasında geçen balıklar, güzel görüntü oluşturdu.

Dalış eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla su altında gerçekleştirdikleri etkinliğin görselliğiyle öne çıktığını ifade etti.

Dikta, "Su altına indirdiğimiz 4 bayrakla kutlama töreni yaptık. Biz de 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı bu şekilde kutladık. Bu gibi farklı etkinliklerle aynı zamanda dalış turizmine de katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:16
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