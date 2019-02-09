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Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin başına geçti

El Salvador’da yapılan devlet başkanlığı seçimini Osmanlı torunu Nayib Bukele, kazandı. Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin'den Osmanlı pasaportuyla Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:24
Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin başına geçti

Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan Nayip Bukele'nin kökleri Osmanlı Devleti egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin'in Kudüs topraklarından Osmanlı pasaportuyla Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

El Salvador Yüksek Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alan Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak (GANA) koalisyonu adayı Bukele'nin seçimi kazandığını duyurdu.

Nayip Bukele kimdir?

Babası, tanınmış Müslüman bir iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Babası Armando Bukele, El Salvador Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinden biriydi.

Bukele, San Salvador'daki Cizvit Orta Amerika Üniversitesi'nde (UCA) okudu. Genç yaşta iş hayatına atılan Bukele, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi, dünyaca ünlü markaların bayiliğini yaptı.

Nayip Bukele, siyasete 1999'da eski FMLN liderlerinden Facunda Guardado'nun aday olduğu devlet başkanlığı seçimi kampanyasına destek vererek başladı.

Daha sonra Bukele, FMLN'den Mart 2012'de yerel seçimlere girerek, San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinde belediye başkanlığını kazandı.

Bukele, 2015'te FLMLN'den San Salvador kentinin belediye başkanlığı seçimini kazandı.

Zafer konuşması

Devlet Başkanı seçildikten sonra yaptığı zafer konuşmasında Bukele, "Onlar (ARENA ve FMLN), her zaman olduğu gibi halkımızın asla uyanmayacağını düşündüler, yorulmak bilmeden bizim iyi şeyler yapmamızın imkansız olduğunu söylediler." ifadesini kullandı.

Seçimi bağımsızlar ittifakı adayı Bukele'nin kazanması, ülkeyi son 25 yıldır yöneten iki merkez partinin hakimiyetini kaybettiğinin işareti olarak görülüyor.

6,5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da ülke nüfusunun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede olumsuz yaşam koşullarından kaçan 100 binlerce kişi, diğer Orta Amerika ülkelerinden vatandaşların da katıldığı göçmen konvoyuyla ABD sınırına akın etmişti

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:24
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