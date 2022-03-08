Büyük yolsuzluk! Gerçek engelliler randevu bile alamazken Türk Tabipleri Birliği niye sessiz?

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Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, rüşvet karşılığı usülsüz engelli raporu hazırladığı iddia edilen 91 şüpheli gözaltına alındı.

91 gözaltı!

Usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu hazırlandığına ilişkin ihbar alan emniyet güçleri, çalışmalarını tamamlayıp, Kocaeli ile birlikte İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında 3 doktor ve 2 hemşirenin de olduğu 91 kişi gözaltına alındı.

TTB kafayı kuma gömdü!

Üstlerine vazife olmayan siyasi her konuda kafasını çıkartan TTB'nin, gerçek engelliler randevu bile alamazken, sahte raporlara imza atan doktorlar karşısındaki sessizliği sürüyor.