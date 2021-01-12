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Dünya ‘Büyük Yeşil Duvar Girişimi’ne 6,5 milyar dolarlık destek
Dünya

‘Büyük Yeşil Duvar Girişimi’ne 6,5 milyar dolarlık destek

Afrika Kalkınma Bankası (BAD), Afrika'da ormanlar oluşturarak çölleşmeyle mücadeleyi hedefleyen Büyük Yeşil Duvar Girişimi'ne 6,5 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 06:02:00 -
‘Büyük Yeşil Duvar Girişimi’ne 6,5 milyar dolarlık destek

Paris'te düzenlenen iklim konulu Tek Gezegen Zirvesi kapsamında BAD tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen BAD Başkanı Akiwumini A. Adesina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin daha çok hissedildiği bu dönemde, artık büyüme modellerini gözden geçirmek gerektiğini kaydetti.

Çevre ve biyoçeşitliliği koruyan büyüme modellerine öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizen Adesina, bu kapsamda BAD'ın Büyük Yeşil Duvar Girişimi'ne 6,5 milyar dolar destek sağlayacağını belirtti.

Tarıma elverişli arazilerdeki çölleşmenin ilerlemesinin durdurulması için başlatılan Büyük Yeşil Duvar Girişimi ile Sahra ve Sahel Bölgesi'nde 8 bin kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre genişliğinde bir ağaç hattı oluşturulması planlanıyor.

Afrika Birliği tarafından 2007'de hayata geçirilen Büyük Yeşil Duvar Girişimi kapsamında 2030'a kadar 100 milyon hektar toprağın yeşillendirilmesi öngörülüyor.

Türkiye de bu girişime 2018'de 3 milyon dolar katkı sağlamıştı.

 

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