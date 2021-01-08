  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Büyük yatırımlara imza atıldı! Türkiye'den flaş Afrika hamlesi
Ekonomi

Büyük yatırımlara imza atıldı! Türkiye'den flaş Afrika hamlesi

Cezayir'de bir ulusal kanalda katıldığı programda iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri değerlendiren Büyükelçi Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin 1998'de çerçevesini oluşturduğu ve 2003'te sahada uygulamaya başladığı “Afrika Açılımı” hamlesinden bahsetti. Söz konusu çalışmaya şimdiden talep yağdığını söyleyen Göktaş, Afrika’ya sadece bir pazar olarak bakmayan Türk şirketlerinin büyük yatırımlara imza attıklarını, Afrika’nın pek çok ülkesinde yüz binlerce kişinin Türk şirketlerince istihdam edildiğini kaydetti. .

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:45:00 -
Büyük yatırımlara imza atıldı! Türkiye'den flaş Afrika hamlesi

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Afrika açılımı politikasında Cezayir'in en önemli ülkelerden biri olduğunu ve Türk şirketlerinin Cezayir'de 25 bine yakın Cezayirliye istihdam sağladığını söyledi.

Cezayir'de bir ulusal kanalda katıldığı programda iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri değerlendiren Büyükelçi Özdemir Göktaş, Türkiye'nin 1998'de çerçevesini oluşturduğu ve 2003'te sahada uygulamaya başladığı "Afrika Açılımı" dış politika hamlesinden söz etti.

Büyük potansiyele sahip Afrika'nın dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerine ev sahipliği yaptığını aktaran Özdemir Göktaş, Afrikalı ülkeler arası ticaretin 20 yılda 30 milyardan yaklaşık 220 milyar dolara geldiğini dile getirdi.

Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrika ile birlikte üretmek, ilerlemek ve zenginleşmek arzusundayız" sözlerinin Türkiye'nin başlattığı Afrika açılımının özünü oluşturduğunu belirterek, Afrika'ya sadece bir pazar olarak bakmayan Türk şirketlerinin büyük yatırımlara imza attıklarını, Afrika'nın pek çok ülkesinde yüz binlerce kişinin Türk şirketlerince istihdam edildiğini paylaştı.

Türkiye'nin Afrika açılımında en önemli ülkelerden birinin Cezayir olduğunu vurgulayan Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Afrika'daki yatırımlarının önemli bir kısmının Cezayir'de bulunduğuna, Türk şirketlerinin Cezayir'de 25 bine yakın kişiye istihdam sağladıklarına işaret etti. Büyükelçi, bu rakamların Türkiye'nin Cezayir'in geleceğine ve potansiyeline duyduğu güvenin en açık ifadesi olduğunun altını çizdi.

Yatırım için talep geliyor

Cezayir'in özellikle Şerşel Limanı'nın tamamlanmasıyla lojistik olarak önemli bir merkez haline geleceğini ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin halihazırda hızla büyüyen Afrika içi ticarete güçlü bir destek olacağını söyleyen Büyükelçi Özdemir Göktaş, "Afrika'da ticaret dinamizminin artmasıyla daha çok Türk şirketinin Cezayir'de yatırım yapmak isteyeceğinin bugünden görüldüğünü, büyükelçiliğe bu yönde taleplerin geldiğini" aktardı.

Özdemir Göktaş, "Cezayir'de mukim önemli iş kuruluşları ile sürekli olarak iletişim halindeyiz. Türk şirketleriyle iş birliği yapmak isteyen güvenilir Cezayirli şirketlerin Türkiye'deki şirketlerimizle eşleştirilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Cezayir'de halihazırda Cezayir-2 ve Konstantin Üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren Türkoloji bölümlerinin kapasitelerinin artırılması ve başka üniversitelere de Türkoloji bölümlerinin açılması için çalışmalar yapıldığını anlatan Özdemir Göktaş, "Pandemiye rağmen Türkiye-Cezayir ilişkilerinin seyri sekteye uğramadı. Cezayir hava sahası kapalı olmasına rağmen her hafta Türk Hava Yolları'nın düzenlediği seferlerle Cezayir'de bulunan vatandaşlarımıza ve sağlık sebebiyle Türkiye'ye seyahat etmek zorunda olan Cezayirlilere önemli bir hizmet sağlanıyor." dedi.

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Cezayirlilere vize konusunda oldukça kolaylaştırıcı bir tutum izlendiğini ve sağlık sebebiyle seyahat eden kişilerden vize ücreti alınmadığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası bankalardaki yeni dönemi açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası bankalardaki yeni dönemi açıkladı

Merkez Bankası, yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulamasının kullanıma açıldığını açıkladı.
Muharrem İnce gitti, yenisi geldi! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni rakip
Siyaset

Muharrem İnce gitti, yenisi geldi! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni rakip

CHP'deki muhalefet peş peşe hamleler yapıyor. Parti içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilk adımı Muharrem İnce atmıştı. Yen..
İki dev şirketten flaş karar! Birlikte çalışacaklar
Otomotiv

İki dev şirketten flaş karar! Birlikte çalışacaklar

Otomobil devi Hyundai otonom sürüş teknolojisine sahip yeni elektrikli araçlar için ABD'li teknoloji devi Apple ile birlikte çalışma kararı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay