Büyük Yahudi göçü: Rusya'da seferberlikten kaçan Yahudiler İsrail'e yerleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusların yanı sıra bu ülkede yaşayan Yahudiler de Kremlin'in söz konusu ilanını endişeyle karşıladı.

Bu kapsamda Rusya'da yaşayan binlerce Yahudi, İsrail'e dönme arayışında.

İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanlığı yetkilileri, Rus lider Putin'in 21 Eylül'deki seferberlik ilanından bir gün sonra 22 Eylül'de acil bir şekilde son durumu değerlendirme altına almak üzere toplandı.

Al-Monitor'un haberine göre, Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, çok fazla göç talebi aldıklarını ve bu çerçevede sıkı bir çalışma içerisine girdiklerini belirtti.

İsrail hava yolu şirketi El Al ve diğer şirketlerle Rusya'daki Yahudi toplumunun ülkeye göç etmesini sağlayacak koşulları masaya yatırdığını söyleyen Aliya ve Entegrasyon Bakanı Tamano-Shata, büyük bir göç dalgasına hazırlandıklarını kaydetti.

Söz konusu toplantılara İsrail Maliye Bakanlığı yetkilileri de katılım sağladı.

"Büyük Yahudi göçü"

Maliye Bakanı Avigdor Liberman Rusya'daki Yahudilerin göçü üzerine görüşmelerin masaya yatırıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, bakanlığın büyük göçü karşılamak üzere gerekli bütçeyi tahsis edeceğini duyurdu.

İsrail kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Rusya'da yaşayan ve uçak bileti bulmakta güçlük çeken birçok Yahudi, kara yoluyla Rusya'yı terk etmeye çalışıyor.

Komşu ülkelere geçen Yahudilerin buradan İsrail'e uçak bileti arayışına girdiği belirtiliyor.

İsrail'in Aliya (göç) politikasına göre, ailesinde Yahudi bir aile üyesine sahip kişiler, İsrail'e göç etme şansına sahip olabiliyor. İsrail'e ulaşan Yahudiler burada vatandaşlık alabiliyor.

Rusya'da yaklaşık olarak 600 bin Yahudinin yaşadığı biliniyor. Bu Yahudilerden kaçının İsrail'e ulaştığı henüz bilinmiyor.

İsrailli yetkililerin yakın zamanda bu sayıyı açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News