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Büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık izne çıktı

Antalya’da bir bankanın ticari kredileri bölümünde çalışan O.T.’nin hayali kredilerle 15 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddia edildi. Yıllık izne ayrılıp, ortadan kaybolan O.T.’nin yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:19
Büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık izne çıktı

Antalya’nın Kepez ilçesi Göksü Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi içindeki bir devlet bankasının şubesinde ticari kredilere bakan O.T., sahte belgelerle hayali kişilere 15 milyon lira kredi vermiş gibi gösterip, parayı iddiaya göre hesabına aktardı. Bir süre önce yıllık izne ayrılan O.T., ortadan kayboldu.

Şüphe üzerine yapılan ilk incelemelerde, O.T.’nin 15 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Genel müdürlük zimmetin boyutunu belirlemek üzere iki müfettiş görevlendirdi. Banka avukatları da olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 15:19
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