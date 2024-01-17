  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki ilde okullara kar tatili: Valiliklerden peş peşe açıklama geldi

Türkiye için büyük tehlike! İsrailliler oradan ev, arsa, arazi, şirket ne varsa satın alıyor

İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Milli Muharip Uçak daha havalanmadan gündemi altüst etti! 4 ülke şimdiden Türkiye'nin kapısını çaldı: İlk bize verin

ANKA-3 Alman basınında! 'Türkiye yerli insansız hava aracı gücüne dönüştü'

Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Bir dönemin petrol deviydi! Ünlü Türk firmasından kötü haber... Konkordato ilan ettiler

Hatay’da CHP’ye tepkiler büyüyor Lütfü Savaş kararı seçimi peşinen kaybettirir

17 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Rus gazetesi yazdı: Türkiye'ye petrol akıyor
Sağlık Büyük uyarı geldi: Perşembe gününe dikkat! Kronik hastalığı olanlar dışarı çıkmasın!
Sağlık

Büyük uyarı geldi: Perşembe gününe dikkat! Kronik hastalığı olanlar dışarı çıkmasın!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 11:32:00 -
Büyük uyarı geldi: Perşembe gününe dikkat! Kronik hastalığı olanlar dışarı çıkmasın!

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu perşembe günü hava kalitesinin çok düşeceğini söyleyerek, özellikle kronik hastalığı olanların maskeyle dışarı çıkmalarını gerektiğini vurguladı.

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "Özellikle hassas solunum yolu problemi olan insanlar dikkatli olmalı. Perşembe günü kentteki havanın partikül maddeler, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot dioksit ve ozon değerlenin ortalama hava kalite indeksinin 104'e ulaşmasını ve hava kalitesinin çok daha kötü olmasını bekliyoruz" dedi.

Adanalıların, kışla birlikte akşam saatlerinde sobalardan çıkan yoğun dumanın etkisi altında adeta nefes almakta zorlandığını belirten Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, “Odun ve kömür sobaları doğal gaza oranla 3 kat daha kirlilik etkisine sahiptir. Dolayısıyla da konutlarda özellikle kış mevsiminde odun ve kalorifik değeri düşük kömürlerin yakılmasının hava kirliliği ve partikül maddenin artması açısından olumlu bulmuyorum. Özellikle Adana şartlarında söz konusu olduğunda topografik bir takım olumsuzluklarda devreye giriyor. Adana yükselti anlamında bir ova özelliği taşıdığı ve sırtını da Toros dağlarına verdiği için buradaki hava kirliliği ne yazık ki kentin üzerinde kalıyor ve hava kirliliğiyle bağlantılı bütün parametrelerin artmasına sebep oluyor. Onun için kış mevsiminde doğal gaz ya da kalorifik değeri yüksek yakıtların yakılması öncelikli olarak tercih edilmelidir” diye konuştu.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Zaimoğlu, "Hava kirliliği ile ilgili bir takım değerler söz konusu. Şu anda Adana için bu değer bir takım istasyonlara göre 93 görünüyor. Bunun anlamı özellikle hassas solunum yolu problemi olan insanlar için dikkatli olmalarını gerektirecek miktar. Perşembe günü kentteki havanın partikül maddeler, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot dioksit ve ozon değerlenin ortalama hava kalite indeksinin 104'e ulaşmasını ve hava kalitesinin çok daha kötü olmasını bekliyoruz. 104'e ulaştığında bu değer solunum yolu problemi olan vatandaşlarımızın son derece dikkatli bir biçimde maske kullanmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

EVDEN ÇIKTIĞIM AN ÖKSÜRÜYORUM

Oturduğu mahallede yoğun bir soba kullanımı olduğunu anlatan Mustafa Güngör, "Duman ve sis bulutu kaplanmış gibi sokaklar, evden çıktığımda bildiğiniz soluduğum anda öksürük tutuyor, yakıyor genzi. Adana'daki bu duman ve koku sağlığa zarar veriyor ve ciddi anlamda bir hava kirliliği. Bu konuda yaptırım uygulanmalı, denetlenmeli ve gereken neyse o yapılmalı. Özellikle insan sağlığı için" dedi.

ŞİKAYETÇİYİZ

Uğur Odak isimli vatandaş ise soba dumanı nedeniyle nefes alıp verirken zorlandıklarını belirtti. Odak, "Genelde akşam saatlerinde özellikle insanların soba yakmalarından dolayı bir sis perdesi iniyor ve nefes alamaz hale gelebiliyoruz. Bu konuda şikayetçiyiz. Bilinçli bir şekilde yaktığımız yakıta dikkat edersek böyle bir şeyin önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Ama şu durumda hem sağlığımız açısından hem evlerimizin içi iz oluyor, duman doluyor. Sadece dışarı değil içerideki yaşam kalitemizi de düşürüyor. İnsanların da ısınmak için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Şu anki ekonomik durumdan dolayı başka alternatif kalmadığından sadece odun ya da kömür değil başka şeyler de yakıyor olabilirler. Onunla ilgili de bir şey diyemiyoruz ama insan için de dünya için de hayvanlar için de zararlı bir durum, oluşan sis perdeleri ve dumanlar" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: İHA

Kar yağışı gece yarısına kadar sürdü
Kar yağışı gece yarısına kadar sürdü

Yaşam

Kar yağışı gece yarısına kadar sürdü

Yoğun kar yağışı, soğuk hava adım adım geliyor, fena yağacak!
Yoğun kar yağışı, soğuk hava adım adım geliyor, fena yağacak!

Yaşam

Yoğun kar yağışı, soğuk hava adım adım geliyor, fena yağacak!

Artvin'de kar yağışı Hopa-Borçka karayolunu olumsuz etkiledi
Artvin'de kar yağışı Hopa-Borçka karayolunu olumsuz etkiledi

Yerel

Artvin'de kar yağışı Hopa-Borçka karayolunu olumsuz etkiledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23