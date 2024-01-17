Büyük uyarı geldi: Perşembe gününe dikkat! Kronik hastalığı olanlar dışarı çıkmasın!

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "Özellikle hassas solunum yolu problemi olan insanlar dikkatli olmalı. Perşembe günü kentteki havanın partikül maddeler, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot dioksit ve ozon değerlenin ortalama hava kalite indeksinin 104'e ulaşmasını ve hava kalitesinin çok daha kötü olmasını bekliyoruz" dedi.

Adanalıların, kışla birlikte akşam saatlerinde sobalardan çıkan yoğun dumanın etkisi altında adeta nefes almakta zorlandığını belirten Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, “Odun ve kömür sobaları doğal gaza oranla 3 kat daha kirlilik etkisine sahiptir. Dolayısıyla da konutlarda özellikle kış mevsiminde odun ve kalorifik değeri düşük kömürlerin yakılmasının hava kirliliği ve partikül maddenin artması açısından olumlu bulmuyorum. Özellikle Adana şartlarında söz konusu olduğunda topografik bir takım olumsuzluklarda devreye giriyor. Adana yükselti anlamında bir ova özelliği taşıdığı ve sırtını da Toros dağlarına verdiği için buradaki hava kirliliği ne yazık ki kentin üzerinde kalıyor ve hava kirliliğiyle bağlantılı bütün parametrelerin artmasına sebep oluyor. Onun için kış mevsiminde doğal gaz ya da kalorifik değeri yüksek yakıtların yakılması öncelikli olarak tercih edilmelidir” diye konuştu.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Zaimoğlu, "Hava kirliliği ile ilgili bir takım değerler söz konusu. Şu anda Adana için bu değer bir takım istasyonlara göre 93 görünüyor. Bunun anlamı özellikle hassas solunum yolu problemi olan insanlar için dikkatli olmalarını gerektirecek miktar. Perşembe günü kentteki havanın partikül maddeler, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot dioksit ve ozon değerlenin ortalama hava kalite indeksinin 104'e ulaşmasını ve hava kalitesinin çok daha kötü olmasını bekliyoruz. 104'e ulaştığında bu değer solunum yolu problemi olan vatandaşlarımızın son derece dikkatli bir biçimde maske kullanmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

EVDEN ÇIKTIĞIM AN ÖKSÜRÜYORUM

Oturduğu mahallede yoğun bir soba kullanımı olduğunu anlatan Mustafa Güngör, "Duman ve sis bulutu kaplanmış gibi sokaklar, evden çıktığımda bildiğiniz soluduğum anda öksürük tutuyor, yakıyor genzi. Adana'daki bu duman ve koku sağlığa zarar veriyor ve ciddi anlamda bir hava kirliliği. Bu konuda yaptırım uygulanmalı, denetlenmeli ve gereken neyse o yapılmalı. Özellikle insan sağlığı için" dedi.

ŞİKAYETÇİYİZ

Uğur Odak isimli vatandaş ise soba dumanı nedeniyle nefes alıp verirken zorlandıklarını belirtti. Odak, "Genelde akşam saatlerinde özellikle insanların soba yakmalarından dolayı bir sis perdesi iniyor ve nefes alamaz hale gelebiliyoruz. Bu konuda şikayetçiyiz. Bilinçli bir şekilde yaktığımız yakıta dikkat edersek böyle bir şeyin önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Ama şu durumda hem sağlığımız açısından hem evlerimizin içi iz oluyor, duman doluyor. Sadece dışarı değil içerideki yaşam kalitemizi de düşürüyor. İnsanların da ısınmak için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Şu anki ekonomik durumdan dolayı başka alternatif kalmadığından sadece odun ya da kömür değil başka şeyler de yakıyor olabilirler. Onunla ilgili de bir şey diyemiyoruz ama insan için de dünya için de hayvanlar için de zararlı bir durum, oluşan sis perdeleri ve dumanlar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA