Büyük umutlarla gelmişti, sezon sonu gidiyor!..

Süper Lig'de Konyaspor ile birlikte ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekibiyle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İsmail Kartal ile birlikte yükselişe geçen sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışları sürüyor.

Joachim Löw ile anlaşma sağlayamayan ve Jorge Jesus'ta belli bir mesafe kateden Kanarya'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor.

2022/2023 sezonunda yola İsmail Kartal ile devam etme ihtimali de bulunan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şekillenmeye başladı.

Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte birçok isimle yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'den ayrılacak isimler merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor transferde düğmeye bastı.

SİVASSPOR NOVAK İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sol bek takviyesi yapmaya hazırlanan Sivas temsilcisi Fenerbahçe'den ayrılacak olan Çekyalı savunmacı Filip Novak'ı listesine ekledi.

Akşam'ın haberine göre; Filip Novak'ı Trabzonspor'a kazandıran Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Filip Novak için görüşmelere başladı.

Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisini çok istediği, Sarı-Lacivertlilerin de transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

GİRESUNSPOR DA İLGİLENİYOR

Tecrübeli sol bek ile Sivasspor'un yanı sıra Giresunspor da ilgileniyor.

FILIP NOVAK KİMDİR?

Filip Novak, 26 Haziran 1990 tarihinde Çekya'nın Prerov kentinde dünyaya geldi.

Futbola ülkesinin KMK Zubr Prerov altyapısında başlayan Çek futbolcu, 1. FC Prerov ve Tescoma Zlin takımlarının altyapısında da forma giydi.

2009 yılında Tescoma Zlin ile profesyonel sözleşme imzalayan Novak, FK Jablonec ve Midtjyland formalarını terletmesinin ardından Ocak 2018'de 1.9 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'da transfer oldu.

2.5 sezon boyunca bordo-mavili formayı terleten 31 yaşındaki sol bek, 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta görev alan Filip Novak, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Çekya Milli Takımı ile de 28 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

Tecrübeli sol bekin güncel piyasa değeri ise 1.3 milyon Euro