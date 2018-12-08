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Büyük uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirilmişti! Ve örtü bugün kaldırıldı

Diplomatik temasların ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirilen 'Çingene Kızı' mozaiği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyarete açıldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:55
Büyük uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirilmişti! Ve örtü bugün kaldırıldı

'Çingene Kızı' mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle ziyarete açıldı.

28 Kasım'da Türkiye'ye getirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen Çingene Kızı Mozaiği'nin 12 parçası, Gaziantep Zeugma Müzesi'nde görücüye çıktı. 28 Kasım'da Türkiye'ye getirilen mozaik şimdilik geçici sergide yer alacak, restorasyonunun ardından büyük mozaikteki yerine yerleştirilecek.

1998 yılındaki kazı çalışmalarında çıkarılmıştı

'Çingene Kızı' aslında Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yılındaki kazı çalışmaları sırasında çıkarılan 300 metrekarelik mozaiğin küçük bir parçası.

'Çingene Kızı'nın yolculuğu

Bakanlığın açıklamasında eserlerin iade sürecine ilişkin de şu bilgilere yer verildi.

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bilimsel incelemeler sonucunda mozaiklerin stilleri, renk özellikleri, tesseraların (mozaik taşların her biri) tipleri açısından Zeugma mozaikleri ile uyuştuğu tespit edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu araştırmanın bir gazetede yer alması üzerine Türkiye'nin Şikago Büyükelçiliği aracılığıyla üniversite yetkilileri ile görüşmelere başladı.

Zeugma Kazısı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay ve Harran Üniversitesinden Prof. Mehmet Önal'ın hazırladıkları bilimsel analizler, üniversite yetkililerine sunuldu. Bu kültür varlıklarının Türkiye'de 19'uncu yüzyıldan beri devlet malı olduğunu ispatlayan hukuki raporlar ışığında konunun karşılıklı kazanım ilkesi ile çözülmesine karar verilmişti. Türkiye, 20 Kasım tarihine kadar Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde sergilenen tarihi mirasına Bakanlığın hassas çalışmaları sonucunda 27 Kasım'da kavuştu."

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:55
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  2. Amerika
  3. Gaziantep
  4. 20 Kasım
  5. Mehmet Nuri
  6. Harran
  7. Zeugma Mozaik Müzesi
  8. Çingene Kızı

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