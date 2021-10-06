Büyük tepki çekmişti! RTÜK'ten Fox Tv hamlesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox Tv hakkında inceleme başlattı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Terör örgütü PKK yandaşlarının sokakları yangın yerine çevirerek polislerimizi ve vatandaşlarımızı şehit ettiği 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde FOX TV bir skandala imza attı. FOX TV, olayların yıl dönümünde bu olaylarda sokak çağrısı yapmaktan şu an cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı programa çıkardı.

FOX sunucusu İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş’a güzelleme yapması ve hükümeti suçlaması dikkat çekti.