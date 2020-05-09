Büyük tepki çekmişti! 'Onu oradan almak yine Soylu ve ekibine kalıyor'

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yönetimindeki Kars Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı. Üzerinde Türk bayrağı ve M. Kemal portresi bulunan eski tabelalar, tuvalete konuldu. Çirkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

"Onu oradan almak yine Soylu ve ekibine kalıyor'"

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan da sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi. Alan, "Atatürk portresi niye küçük' deyip Bakanları, Valileri, Rektörleri linç edenlerden biri bile, ortakları HDP’li Kars Belediyesinin şu rezilliğine ses çıkarmaz! Ne ADD’si, ne Çağdaş bilmem nesi, ne de CHP’si. Hepsi ölü taklidi yapıyor. Onu oradan almak yine Soylu ve ekibine kalıyor!" ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: