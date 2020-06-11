  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Büyük tepki çekmişti! CHP böyle kıvırdı

CHP'li İbrahim Özden Kaboğlu, Sultanahmet Camii'nin de müze yapılması gerektiğini söyledi. Gelen büyük tepkilerin ardından CHP'li Özgür Özel, geri vites yapmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:44:00 -

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Ayasofya'nın müze olarak kalmasını hatta Sultanahmet Camii'nin de müze yapılması gerektiğini söyledi.

CHP'li vekil, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar." şeklinde skandal sözler sarf etti.

Tepkilere neden olan bu açıklama için kıvırma görevi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e verildi.

CHP'li Özel, "Ne Sultanahmet'in ne tarihi değeri olan herhangi bir camimizin ibadete kapatılıp da müze yapılması gibi bir şeyin düşünülmesi dahi söz konusu değildir. Hocanın da söylediği; müze statüsünde korunması lazım. Cami olmaktan çıkarılmak gibi bir şey yok. Ayasofya için de söylediğimiz; müze statüsünün devam etmesi lazım." şeklinde konuştu.

Özel, Kaboğlu'nun ifadeleri için, "Kastı aşan bir beyan varsa bunu geri alıyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı